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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde 1. Olağan Genel Kurul Yapıldı

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde 1. Olağan Genel Kurul Yapıldı
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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde 1. Olağan Genel Kurul toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Olağan Genel Kurulu Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti.

Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi 1. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kırklareli OSB Toplantı Salonunda yapılan toplantıda ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Turan, alınan kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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