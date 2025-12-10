Kırklareli'nde tarım ürünleri fiyatlarına sıkı kontrol

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları çerçevesinde zincir marketler denetlenerek, toplanan verilerin sisteme girişi yapıldı.

Kırklareli'ndeki zincir marketlerde satışa sunulan tarım ürünlerinin fiyat stabilizasyon incelemeleri ve veri işleme çalışmaları yapan ekipler, TÜFİS muhtevasında denetimlerine devam ediyor.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri ekipleri de TÜFİS çerçevesinde zincir marketleri denetledi. Tarım ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunun desteklenerek takibinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin fiyat kontrolleri yapılarak, toplanan verilerin sisteme girişi gerçekleştirildi. - KIRKLARELİ