Kırklareli'nde Don Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere 22.5 Milyon Lira Destek

Kırklareli'nde zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören 220 çiftçiye 22.5 milyon lira destek ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe giren "2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile 65 ilde 16 üreticiye destek sağlanacak. Bu iller arasında yer alana Kırklareli'nde 220 çiftçiye 22. 5 milyon lira destek ödenecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yayınlanan kararda Kırklareli'nin de yer aldığını belirterek, "Bu yıl bahar aylarında ülkemizin büyük bir çoğunluğunda zirai don zararıyla karşılaştık. Tabii iklim değişikliği ile birlikte son yıllarda biz don olsun, kuraklık olsun ya da sel olsun doğal afetlerle çok daha fazla karşılaşmaya başladık. İlkbahar gelişinde meyve bahçelerimizde özellikle zarar gördü. Ülke genelinde 65 ilde meyve bahçelerinde önemli bir zarar söz konusu olmuştu. Tabii ki tarım sigortası üreticilerimiz dona karşı tarım sigortası yaptırmışlarsa TARSİM tarafından zararları karşılanıyor. Ancak ülkemizde büyük bir alanı etkilediğinden ve sigorta yaptırmayan üreticilerimiz olduğu için bu yıl bir karar alındı. Üreticilerimizin yapmış olduğu masrafları zararları oranında ödenebilmesi için bir çalışma yapıldı bakanlığımızca. Bu kapsamda da karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Bizim ilimizde de yaklaşık 8 bin dekar alan dondan zarar görmüştü çoğunluğu bağ ve ceviz alanları olmak üzere meyve bahçelerinde burada 220 üreticimiz zarar gördü, üreticilerimize de bu kapsamda biz 22.5 milyon lira bir ödeme yapacağız" dedi.

Üreticilerin sigorta yaptırmış olsalardı sadece masrafları değil üretmiş oldukları ürünlerin zararının tamamını TARSİM'den alabileceklerini anlatan Karaca, "Biz üreticilerimize özellikle tarım sigortalarını yaptırmalarını istiyoruz. Üreticilerimizden ve yaptırırken de sadece yerel kapsamda değil bölgeyi ilgilendiren don, kuraklık gibi konularında sigortaya yaptırmaları gerekiyor. İlimiz için biliyorsunuz ayçiçeğinde önemli bir üretim alanına sahibiz. Bu kapsamda bakanlığımız ayçiçeğinde de geçen yıl kuraklık sigortasında kapsam dahiline aldı. Ayçiçeğinde kuraklık sigortası yaptıran üreticilerimiz bu yıl bölgemizde hiçbir zarara uğramadan üretmiş oldukları ürünlerin karşılığını tam olarak alabilecekler" diye konuştu. - KIRKLARELİ