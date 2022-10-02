Kırklareli ekonomi haberleri... Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı Ekonomi Haberleri Kırklareli ekonomi haberi: Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasında (KTSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasında (KTSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen seçimde, mevcut oda başkanı Soner Ilık ile Erdoğan Semerci'nin listeleri yarıştı. 12 meslek komitesinden 11'inde Soner Ilık'ın listesi kazandı. Soner Ilık, gazetecilere yaptığı açıklamada, listesine destek verenlere teşekkür etti. Seçimin demokratik bir ortamda sükunet içinde geçtiğini ifade eden Soner Ilık, oda üyelerine hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti. Ekonomi Kaynak: AA / Ufuk Ertop Kırklareli Ekonomi Haberler

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