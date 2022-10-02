Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli ekonomi haberleri... Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı

Ekonomi Haberleri

Kırklareli ekonomi haberleri... Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapıldı

Kırklareli ekonomi haberi: Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasında (KTSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasında (KTSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen seçimde, mevcut oda başkanı Soner Ilık ile Erdoğan Semerci'nin listeleri yarıştı.

12 meslek komitesinden 11'inde Soner Ilık'ın listesi kazandı.

Soner Ilık, gazetecilere yaptığı açıklamada, listesine destek verenlere teşekkür etti.

Seçimin demokratik bir ortamda sükunet içinde geçtiğini ifade eden Soner Ilık, oda üyelerine hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Ekonomi

Kırklareli Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title