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Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo Gümrük Kapısı hafif ticari kargo araçlarının geçişine açılıyor

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Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo Gümrük Kapısı 3,5 tona kadar hafif ticari kargo araçlarının geçişine açılıyor.

Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo Gümrük Kapısı 3,5 tona kadar hafif ticari kargo araçlarının geçişine açılıyor.

Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdareleri Toplantısı, 3 Temmuz 2026 tarihinde Kapıkule'de düzenlendi. Toplantı kapsamında, Bulgaristan Ulusal Gümrük Ajansı ile Ticaret Bakanlığı arasında yapılan ikili görüşmelerde, Dereköy-Malko Tırnovo Sınır Kapısı'nın 3,5 tona kadar olan ticari araçlara açılması ve bu araçlarla taşınan yüklerin gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin 28 Temmuz 2026 tarihli yazısıyla iletilen Bulgaristan Gümrükler Ajansının resmi bildiriminde, sınır kapısını kullanacak hafif ticari araçların gümrük işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için bazı şartlar belirtildi.

Buna göre, araçlarla taşınan eşyanın gümrük idaresine transit rejimi kapsamında sunulması ve gümrük mühürleriyle uygun şekilde güvence altına alınması gerekiyor. Ayrıca araçların geçerli yük taşımacılığı lisanslarına ve gerekli uluslararası taşıma izinlerine sahip olması şartı aranacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo Sınır Kapısı'ndan haftalık bin 500 giriş ve bin 500 çıkış olmak üzere toplam 3 bin ticari aracın geçiş yapması bekleniyor. Böylece Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlüklerindeki araç ve eşya trafiğinin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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