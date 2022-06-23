KIRIKKALE - Arpada 290 bin ton, buğdayda 350 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Kırıkkale'de hasat dönemi başlayan arpada 290 bin ton, buğdayda 350 bin ton rekolte bekleniyor.

Delice ilçesinde hasada başlayan çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine, il genelinde yaklaşık 1 milyon 100 bin dekar alanda buğday, 850 bin dekar alanda da arpa ekildiğini söyledi.

Yılmaz, nisan ayındaki yağışların beklenenin bir miktar altında olması nedeniyle verimin yılbaşında bekledikleri ortalamanın biraz altında olduğunu ifade ederek, verimin uzun yıllar ortalamasını yakalayabilecek düzeyde olduğunu belirtti.

"Bu yıl bizim için sap, saman ve her dane son derece önemli. Bunları ihmal etme gibi bir lüksümüz olmayacak. 40 arkadaşımız sahada bu tür kayıpların önüne geçmek için kontrollerini yapacak. Üreticilerimiz de son dönemlerde bu konuda bilinçli." diyen Yılmaz, biçerdöverlerde de aynı hassasiyetin gösterildiğini aktardı.

Sezonun bereketli geçmesini temenni eden Yılmaz, rekolte beklentilerine de değindi.

Yılmaz, "Bu yıl yaklaşık 290 bin ton arpa, 350 bin ton buğday bekliyoruz. Üreticilerimiz bir yıl boyunca emek verdiler. Bu emeklerinin karşılığını inşallah alırlar. Özellikle dünyada yaşanan son gelişmelerle gıda arzı ve güvenliğinin stratejik bir konu olduğu ortaya çıktı. Bu konuda üreticilerimizin emeği ve alın terinin karşılığı çok önemli." diye konuştu.

Yaklaşık 150 bin dekarda dolu nedeniyle yüzde 40 ila yüzde 70 hasar oluştuğunu, hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını anlatan Yılmaz, bilgileri en kısa sürede ilgili kurumlarla paylaşacaklarını aktardı.

Dönüm başına verim arpada 350-400, buğdayda 200-350 kilogram

Delice Ziraat Odası Başkanı Adem Gökdere de dönüm başına arpada 350-400, buğdayda 200-350 kilogram verim alındığını ifade ederek, yakın zamanda etkili olan doludan dolayı çiftçilerin bir an önce hasadı tamamlamak istediğini belirtti.

Gökdere, hasat döneminin bütün üreticilere hayırlı olmasını diledi.

71 yaşındaki çiftçi Ertuğrul Biçici, bu yıl sertifikalı buğday ektiğini söyledi.

Biçici, "Dönüme 200 kilogram alıyoruz. Bir de arazilerimizin yakınından Delice ırmağı akıyor. Bu ırmak boşa akmasın, arazilerimizi sulayalım. Bu konuda yetkililer yardımcı olsun." ifadelerini kullandı.