Kırıkhan’da rezerv alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde rezerv alanlarda yürütülen çalışmaların mevcut durumunun değerlendirildiği toplantı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik koordinasyonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Kırıkhan'daki rezerv alanlarda devam eden çalışmaların son durumu ele alınarak yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasına yönelik yapılması gerekenler değerlendirildi.

Görüşmede özellikle ticaret merkezleri ile Kanatlı ve Atatürk Caddeleri güzergahlarında sürdürülen çalışmalar üzerinde duruldu. Bu alanlardaki çalışmaların tamamlanması için kurumlar arasında yürütülecek koordinasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca rezerv alanlardaki altyapı ve üstyapı çalışmaları, yol ve çevre düzenlemeleri ile cadde aydınlatmalarının tamamlanmasına yönelik süreç ele alındı. Konut ve ticari yapıların dış cephe çalışmalarının da planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesi değerlendirildi.

Kırıkhan'ın daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir şehir yapısına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmaların koordinasyon içerisinde ve titizlikle devam ettirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı