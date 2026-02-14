Haberler

Kırıkhan'da hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünler işyurtları satış mağazasında satışa sunulacak

Kırıkhan'da hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünler işyurtları satış mağazasında satışa sunulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hükümlü ve tutukluların ürettiği ürünlerin satışa sunulacağı İşyurtları Satış Mağazası'nın açılışı yapıldı. Bu mağaza, tutuklu ve hükümlülerin toplumsal hayata kazandırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Hatay'da Kırıkhan ilçesinde hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim ve rehabilitasyon süreçleri kapsamında ürettikleri ürünlerin satışa sunulacağı İşyurtları Satış Mağazasının açılışı gerçekleştirildi.

Mağaza açılışı; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, il ve ilçe protokolü ve adli teşkilat mensuplarının katılımlarıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Mağazada yer alan ürünlerin, tutuklu ve hükümlülerin üretime katılımı yoluyla toplumsal hayata yeniden kazandırılmalarına önemli katkı sunduğu vurgulandı. Törende konuşan Vali Masatlı; burada üretilen her bir ürünün kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, bu emeğin toplum nezdinde daha fazla karşılık bulması gerektiğini ifade ederek; "Mağazanın hayata geçirilmesinde emeği geçen Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüze, İşyurtları Kurumumuz ile değer katan Başsavcımız başta olmak üzere adli teşkilatın tüm kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum "dedi. Vali Masatlı, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve üretim odaklı bir rehabilitasyon anlayışını yansıtan İşyurtları Satış Mağazası'nın Kırıkhan'a hayırlı olması temennilerinde bulundu . - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım

"Onlar Türkiye'nin hasımları, dikkatli olalım"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi
Göle dönen yolda kano ile ilerledi

Yol göle döndü, yaptığıyla ağızları açık bıraktı