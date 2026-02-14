Kırıkhan'da hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünler işyurtları satış mağazasında satışa sunulacak

Hatay'da Kırıkhan ilçesinde hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim ve rehabilitasyon süreçleri kapsamında ürettikleri ürünlerin satışa sunulacağı İşyurtları Satış Mağazasının açılışı gerçekleştirildi.

Mağaza açılışı; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, il ve ilçe protokolü ve adli teşkilat mensuplarının katılımlarıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Mağazada yer alan ürünlerin, tutuklu ve hükümlülerin üretime katılımı yoluyla toplumsal hayata yeniden kazandırılmalarına önemli katkı sunduğu vurgulandı. Törende konuşan Vali Masatlı; burada üretilen her bir ürünün kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, bu emeğin toplum nezdinde daha fazla karşılık bulması gerektiğini ifade ederek; "Mağazanın hayata geçirilmesinde emeği geçen Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüze, İşyurtları Kurumumuz ile değer katan Başsavcımız başta olmak üzere adli teşkilatın tüm kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum "dedi. Vali Masatlı, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve üretim odaklı bir rehabilitasyon anlayışını yansıtan İşyurtları Satış Mağazası'nın Kırıkhan'a hayırlı olması temennilerinde bulundu . - HATAY