Haberler

Kırgızistan'ın ilk güneş enerjisi santrali faaliyete başladı

Kırgızistan'ın ilk güneş enerjisi santrali faaliyete başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan'ın Çuy bölgesinde Çin'in yapımını tamamladığı 100 megavatlık güneş enerjisi santrali, resmi açılışının ardından elektrik üretimine başladı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bu projenin ülkenin güneş enerjisine yaptığı en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirtti.

Çin'in Kırgızistan'ın Çuy bölgesinde yapımını tamamladığı, ülkenin ilk güneş enerjisi santrali elektrik üretimine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ülkenin kuzeyinde Kemin ilçesinde kurulan 100 megavatlık güneş enerjisi santralinin resmi açılış törenine katıldı.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, "Bu proje, güneş enerjisine yapılan en büyük yatırımlardan biri oldu. Ülkenin ilk güneş enerjisi santraline 56 milyon dolar yatırım yapıldı.Yıllık üretilecek elektrik miktarı, bir ilçenin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecektir." dedi.

Girişimcileri sadece yatırımcı olarak değil, aynı zamanda enerji projelerinin uygulanması ve yeniliklerin hayata geçirilmesinde stratejik ortak olarak gördüklerini belirten Caparov, projenin hayata geçirilmesine katkıda bulunan yatırımcı ve uzmanlara teşekkür etti.

Çin sermayeli bir şirket, Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 400 megavat kapasiteli güneş enerji santralinin inşaatını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Ekonomi
Havada dakika dakika ne oldu? Bakan Uraloğlu, Ankara'da düşen jetle ilgili detayları paylaştı

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor