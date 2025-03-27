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Kiraz ve Vişne Üreticilerine Monilya Eğitimi

Kiraz ve Vişne Üreticilerine Monilya Eğitimi
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Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kiraz ve vişne ağaçlarında görülen monilya hastalığına karşı üreticilere bilgilendirme yaparak enfekte dalların budanması ve uygun ilaçlama programlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede yetiştiriciliği yapılan kiraz ve vişne ağaçlarında görülen monilya hastalığına karşı üreticilere bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitimlerde, monilya hastalığının yayılmasını önlemek için enfekte dalların budanması, bahçeden uzaklaştırılması ve uygun ilaçlama programlarının uygulanması gerektiğini vurgulandı. Ayrıca, yeni sezon öncesinde doğru bakım ve besleme yöntemleri hakkında çiftçilere öneriler sunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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