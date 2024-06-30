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Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor

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Kiralarda 2 yıldır süren yüzde 25 artış sınırı 1 Temmuz itibariyle sona eriyor. Buna göre artık kiralara yapılacak zamlar, tekrar tüketici enflasyonuna göre belirlenecek.

Son yıllarda yüksek bir seyir izleyen enflasyon nedeniyle aşırı artış gösteren konutlardaki kira ücretlerini dizginlemek için başlatılan yüzde 25'lik artış sınırı 1 Temmuz'dan itibaren son buluyor. 2 yıl süren uygulamanın ardından tekrar eskiye dönülerek kira artışın da enflasyon oranları baz alınacak.

KİRA ARTIŞLARI TEKRAR TÜFE'YE GÖRE OLACAK

Mayıs ayında açıklanan yıllık enflasyonun zirve yaparak yüzde 75 seviyesine çıkması sonrasında hükümetten enflasyonun düşüş eğilimine gireceği açıklamaları gelmişti. 2 yıldır kontratı yenileme döneminde geçerli olan uygulamanın devam etmeyeceği bildirilmişti. 1 Temmuz itibariyle sona erecek uygulamanın ardından kira zamları tekrar tüketici enflasyonuna göre belirlenecek.

ZAM DÖNEMİ TEMMUZ ÖNCESİ OLANLARA ARTIŞ YAPILAMAYACAK

Tüketici enflasyonu (TÜFE) dikkate alınarak yapılacak kira artışlarında ev sahibi TÜFE sınırının üzerinde bir artış yapamayacak ve zam dönemi temmuz öncesi olanlardan da bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.

TEMMUZDA KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜFE'nin dikkate alınmasıyla kira artış oranı, 12 aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek. Böylece ev sahipleriyle kiracılar, zam belirleme aşamasında 12 aylık ortalama enflasyonu baz alacak.

Temmuz ayının kira artış oranı TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyon rakamları ile belli olacak. Hazirana ait enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRANDA KİRA ZAM ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladığında eğer yüzde 25'lik sınır uygulaması bulunmasaydı 12 aylık ortalama enflasyon oranına göre konutlarda kira artış oranı da yüzde 62,51 olacaktı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

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