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Kıraç arazileri aronya ve ahududugil yetiştirerek değerlendirdi

Kıraç arazileri aronya ve ahududugil yetiştirerek değerlendirdi
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde yaşayan üretici Mehmet Özerdem, kıraç arazisini modern yöntemler ve azimle üretime kazandırdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde yaşayan üretici Mehmet Özerdem, kıraç arazisini modern yöntemler ve azimle üretime kazandırdı. Yıllarca taşıma suyla ahududu yetiştiren Özerdem, kurduğu 900 metrelik boru hattıyla tarlasını Karacakaş Göleti'nin suyuna kavuştururken, ürün yelpazesine son dönemde süper meyve olarak bilinen aronyayı da ekledi.

Tavşanlı'nın Kuruçay beldesinde yaklaşık 3 dönümlük tarlasında üretim yapan Mehmet Özerdem, kıraç toprakların doğru yöntemlerle verimli hale getirilebileceğini gösterdi. 4 yıl boyunca zorlu şartlar altında taşıma su kullanarak ahududu yetiştiren Özerdem, pes etmeyerek kendi imkanlarıyla Karacakaş Göleti'nden 900 metre boru hattı döşedi. Suya kavuşan arazisinde verimin arttığını belirten girişimci üretici, bu yıl 300 metrekarelik alanda da aronya yetiştirmeye başladı.

Üretim sürecini ve tecrübelerini paylaşan Mehmet Özerdem, "Ahududuyu 4 yıldır verimsiz sayılabilecek kıraç toprakta, taşıma su imkanlarıyla yetiştirmeye çalıştım. Yaşadığımız su sıkıntısını çözmek adına Karacakaş Göleti'nden 3 dönümlük arazimize 900 metre boru döşeyerek nihayet suya kavuştuk. Ancak bu süreçte gördüm ki doğru bakımla kıraç yerlerde de bu meyveler yetişebiliyor. Bu yıl ahududunun yanında 300 metrekarelik bir alanda da aronya üretimine başladım. Hem ahududu hem de aronya bölge iklimine uyum sağlıyor. Bütün üreticilerimize bu alternatif ürünlerin üretimini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aronya ve ahududunun bölgedeki alternatif tarım ürünleri arasında yerini alabileceğini belirten Özerdem, kıraç arazilerin değerlendirilmesi adına örnek bir başarı hikayesine imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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