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Kiralarda tavan zam oranı yüzde 62.02 oldu

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Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kira zamlarında uygulanacak tavan oranı da belli oldu. Kiracıları yakından ilgilendiren bu oran yüzde 62.02 olarak gerçekleşti.

TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; kiralarda tavan zam oranı yüzde 62.02 oldu.

Kira zamlarında uygulanacak tavan oranı ekonomik koşullar ve piyasa hareketlerine bağlı olarak belirleniyor. Bu konuda en son veri TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyonu oldu.

TÜİK'in bugün açıkladığı ekim ayı verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 62.02 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 62.02 olacak. Kiracılar ve mülk sahipleri, belirlenen bu tavan oranına göre hareket edecekler.

%25 TAVAN ORAN TEMMUZ'DA SONA ERMİŞTİ

Temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı.

Kiralarda tavan zam oranı yüzde 62.02 oldu
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Bu ülkede doğan her vatandaşın, bir ev yaptıracak kadar toprağı doğuştan var olması gerekir. Toprak babadan çocuğa miras geçmemelidir. Devler ölene kadar ya da belirli bir süre (50-100 yıl oalbilir) barınma için toprak tahsis etmeli vatandaşına. Sadece üzerindeki apıya para verilmeli. Benim dedelerim toprak için canını vermiş bu ülkeyi beraber kurmuş bu sebeple bu toprak para ile sonsuza kadar satılamaz.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıdehide:

Neden sınırlandırılıyor ki. Adam uğraşmış ev almış sınırsız olarak artırabilmesi gerekir. Kısıtlamak yanlış onun malı sonuçta istemeyen gider.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme14
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