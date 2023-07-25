Kira davalarında arabuluculuk düzenlemesi 1 Eylül'de başlıyor! Bakan Tunç detayları paylaştı

Kira anlaşmazlıklarında artık dava açmadan önce arabuluculuk dönemi başlıyor. Düzenlemenin 1 Eylül'de yürürlüğe gireceğini hatırlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç uygulamanın detaylarını paylaşarak; "Kiracı veya kiraya verenin, kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. Kat mülkiyetinden, komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da bu kapsama alınacak." ifadelerini kullandı.

Dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin 1 Eylül'den itibaren başlayacağını hatırlattı. Uygulamanın detaylarını aktaran Tunç, "Kiracı veya kiraya verenin, kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak.Zorunlu arabuluculuk kapsamına kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden, komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınacak." dedi.

YÜZDE 25 KURALI, 1 TEMMUZ 2024'E KADAR GEÇERLİ

Bakan Tunç, şunları söyledi: "Geçen yıl Borçlar Kanununa eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek.

KAPSAM GENİŞLİYOR

1 Eylül'de kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Kiracı veya kiraya verenin, kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. Zorunlu arabuluculuk; iş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanıyordu. 1 Eylül itibariyle ise zorunlu arabuluculuk kapsamına kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden, komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınacak.

"MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜ AZALACAK"

Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak. Bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak."