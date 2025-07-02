Kimya Sektörü Haziranda 2,6 Milyar Dolar İhracatla İkinci Sırada

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün haziranda 2,6 milyar dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan ikinci sektör olduğunu belirtti.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, "Kimya sektörümüz haziran ayında gerçekleştirdiği 2,6 milyar dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan ikinci sektör konumunu korumaya devam ediyor. Geçen yıla göre yüzde 18'lik artış olmasında takvim etkisinin pozitif katkısını da görüyoruz. İlk yarıya baktığımızda ise ihracatımızın 16 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda savaşlar, jeopolitik gerilimler ve tarife savaşlarıyla artan küresel belirsizliklerin yanı sıra enflasyonla mücadele kapsamında faiz, kur ve maliyetler dengesinin bozulmasının ihracatçıları zorlayan koşullar olduğunu belirten Pelister, şunları kaydetti:

"Finansmana erişimin zorlaşması üretim ve ihracat için önemli bir engel haline geldi. Bu sebeple ekonomi yönetimimizin özellikle kimya gibi stratejik sektörlere yönelik yeni teşvik ve destekler sunması büyük önem taşıyor. Yıl sonuna kadar hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz."