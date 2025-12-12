Haberler

Kilis'te dönercilerden sonra tatlıcı esnafı da indirim akımına katıldı

Kilis'te dönercilerden sonra tatlıcı esnafı da indirim akımına katıldı
Kilis'te dönercilerin ardından tatlıcılar da baklava ve künefe fiyatlarında indirim yaparak uygun fiyat trendine katıldılar. Tatlıcı esnafı, kaliteden ödün vermeden neredeyse maliyetine satış yapıyor.

Kilis'te dönercilerden sonra tatlıcı esnafı da indirim akımına katıldı. Kentte son günlerde etkisini gösteren uygun fiyat trendine tatlıcı esnafı da baklava ve künefe fiyatlarında indirim yaparak destek verdi.

Kentte uygun fiyat trendi büyüyor; baklava ve künefe fiyatlarında yapılan indirim vatandaşın yüzünü güldürdü. Tatlıcı esnafı, kaliteyi bozmadan neredeyse maliyetine satış yaptıklarını söyledi.

1996'dan beri bu mesleğin içinde olan ve şu anda Kilis Cumhuriyet Caddesi'nde hizmet veren Yılmaz Ayoğlu, kaliteden ödün vermeden baklava ve künefede büyük indirim yaptıklarını belirtti.

"Gaziantep'te 2 bin liradan başlayan özel kare baklava bende sadece 900 lira"

Yılmaz Ayoğlu "Gaziantep'te 2 bin liradan başlayan özel kare baklava bende sadece 900 lira. Künefe normalde 400 lira, şu an 250 liraya veriyorum. İndirim yaparken maldan çalmak, peynirden veya fıstıktan kısmak yok. Aynı kaliteyle, neredeyse çok cüzi bir karla satış yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaş fiyatlardan ve lezzetten memnun

Müşterilerden Murat Pekmezoğlu, tatlıların hem uygun hem de çok lezzetli olduğunu söylerken Mehmet Hırtlak ise, "Hem çok ucuz hem çok lezzetli" ifadelerini kullandı. Mehmet Ezer de fiyatlara şaşırdığını belirterek, "Yılmaz usta kaliteden asla ödün vermez. Tat çok iyi, fiyatlar daha da uygun" dedi.

"Babamı batırmak için bu yola başvurdum"

Yılmaz ustanın oğlu Mehmet Ali Ayoğlu ise durumu mizahi bir dille değerlendirerek, "Babamı batırmak için bu yola başvurdum, tabii bu işin şakası. Vatandaş yesin diye kaliteyi uygun veriyoruz. Neredeyse maliyetine satış yapıyoruz. Bugün biz yaparız, yarın başkası yapar, böylece akım devam eder" şeklinde konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
