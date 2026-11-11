Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kilis'te çiftçilere yaklaşık 20 milyon TL değerinde 510 ton sertifikalı tohum verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığının projesi kapsamında Kilis'te çiftçilere yaklaşık 20 milyon TL değerinde 510 ton sertifikalı buğday, arpa, nohut ve mercimek tohumu dağıtıldı. Vali Ömer Kalaylı, dağıtımın girdi maliyetlerine destek olma ve üretimi artırma amacı taşıdığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Kilis'te çiftçilere 510 ton sertifikalı buğday, arpa, nohut ve mercimek tohumu dağıtıldı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kilis'in önemli bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Kentte hububat üretimi konusunda önemli bir potansiyel bulunduğunu belirten Kalaylı, "Çiftçilerimizin girdi maliyetlerine destek olmak ve tarımsal üretimimizi artırmak amacıyla sertifikalı tohum dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 20 milyon TL değerinde, toplam 510 ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle buluşturuyoruz." dedi.

Kalaylı, desteklerle tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını ve üretimin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük de projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere dağıtıldı.

Kaynak: AA
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu

Üst düzey ismi otelde böyle bastılar! İğrenç plan son anda bozuldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı

Karşılamaya damga vuran an
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti

Fatma Betül kadar kazanan bir isim daha! Sevk yazısında ortaya çıktı
Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı

Gelen habere sevinen de var üzülen de!

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam24

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan oran
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif25

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
BM Genel Sekreteri Guterres'ten petrol devlerine çağrı: Kirleten ödemeli

Petrol devlerine kötü haber! Guterres faturayı onlara kesti
Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İstanbul’da hafta sonuna dikkat

Önce lodos, sonra sağanak! İstanbul'da hava bir anda değişecek