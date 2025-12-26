Haberler

Kilis'te çiftçilere makine ve ekipman desteği

Kilis'te çiftçilere makine ve ekipman desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Kilis'te çiftçilere yem kırma makineleri, küçükbaş hayvan kırkım makineleri ve organik gübre dağıtıldı. Proje ile birlikte üreticilere büyük destek sağlanmış oldu.

Kilis'te çiftçilere makine ve ekipman dağıtımı yapıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırması Projesi" kapsamında üreticilere yem kırma makinesi, küçükbaş hayvan kırkım makinesi ile organik gübre dağıtıldı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"3 farklı proje kapsamında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 32 yetiştiricimize yüzde 50 hibeli yem kırma makinesi desteği ile 37 yetiştiricimize yüzde 70 hibeli küçükbaş kırkım makinesi desteği verdik. Bunların yanında organik üzüm yetiştiriciliği yapan üreticilerimize yüzde 85 hibeli 3 adet traktör askılı bacalı şaftlı dal kırma makinesi ve 300 organik üreticimize bin 976 litre organik gübre desteği sağladık."

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ise projeye destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere makine ve ekipmanlar dağıtıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba