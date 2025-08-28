Kilis'te Biber Hasadı ve Kurutma İşlemleri Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 53 bin dekar alanda biber hasadı ve kurutma işlemleri başladı. Üreticiler, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ancak genel anlamda memnun olduklarını ifade ediyor.

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te biber hasadı ve kurutma işlemleri başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte 53 bin dekar alanda biber yetiştiriliyor.

Bu biberlerin yüzde 60'ı salçalık olarak değerlendirilirken, geri kalan kısmı kuru dolmalık ve baharat olarak işleniyor.

Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde üretim yapan Mikail Duman, AA muhabirine, biberleri toplayıp kuruttuktan sonra piyasaya sürdüklerini ifade etti.

Duman, 20 dönümden yaklaşık 5 ton toz biber rekoltesi beklediğini vurgulayarak, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve havaların sıcak olmasından dolayı düşük. Ama genel anlamda rekolteden memnunuz. Biberlerimizi toplayıp sahalarda kuruttuktan sonra satışa hazır hale getiriyoruz. Biberleri tüm illere gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Hatice Baltacı ise sıcak havaya rağmen ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını belirterek, sabah erken saatlerde başlayan mesailerinin öğle saatlerine kadar sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Ekonomi
Kerem, Benfica'nın galibiyet pozunda neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Kerem, bu karede neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı

İstanbul'da kanlı pusu! Kafede oturan kulüp başkanının kafasına sıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.