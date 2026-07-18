Kilis'in ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı

Kilis'in 2026 yılının ilk yarısındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 69 milyon 173 bin dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, kentin ihracatı yılın ilk 6 ayında yükselişini sürdürdü.

Ocak-haziran döneminde Kilis'ten 69 milyon 173 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

Haziran ayında ise kentten yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31 artarak 11 milyon 167 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kilis'in son 12 aylık ihracatı da yüzde 14,9 artışla 131 milyon 694 bin dolara yükseldi.