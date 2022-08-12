Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat vaadine, muhalif yazar Ege Cansen karşı çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat Sistemi'ne ilişkin "Bizim iktidarımızda sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok" sözleri gündem oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sözcü Gazetesi Yazarı ve Ekonomist Ege Cansen ise "Hukuka aykırı olur. Kur korumalı mevduat sahiplerinin hakları hukukun güvencesi altındadır. İsterse KKM'yi tamamen ortadan kaldırabilir ama hak sahiplerinin tüm haklarını ödemek zorundadır" dedi.

Önceki gün Edirne'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sahiplerine seslenerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok! Türkiye sömürge bir ülke değil" ifadelerini kullandı.

MUHALİF İSİMDEN BOMBA YORUM

Hükümete yönelik muhalif kimliğiyle tanınan Sözcü Gazetesi Yazarı ve Ekonomist Ege Cansen'den Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"HUKUKSAL OLARAK BUNU DEMEYE HAKKI YOK"

Kılıçdaroğlu'nun, "Biz iktidara gelirsek sadece faizi ödeyeceğiz, kur farkını ödemeyeceğiz" açıklamasına dikkat çeken Cansen, "Kur korumalı mevduat sahiplerinin hakları hukukun güvencesi altındadır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuksal olarak 'Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok' demeye hakkı yoktur. İsterse KKM'yi tamamen ortadan kaldırabilir ama o zamana kadar hak sahiplerinin tüm haklarını ödemek zorundadır" açıklamasında bulundu.

BAKAN NEBATİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat Sistemi'ne ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz. Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez. Her şeyden evvel sizin pervasızca 'uyduruk' diye tabir ettiğiniz model kapsamında ve gelişen koşullara göre devreye aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.