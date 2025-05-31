KİKAF 2025: Kütahya'nın Sanayi Potansiyeli ve İstihdam İmkanları Değerlendirildi

KİKAF 2025 Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı çerçevesinde düzenlenen panelde konuşan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eskioğlu, "Bir şehirde ne kadar OSB varsa o kadar sanayileşme olur" dedi.

Kütahya Valiliği himayelerinde ve Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin ana paydaşları arasında yer aldığı KİKAF 2025 - Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi. KİKAF 2025'de moderatörlüğünü Oya Eren Özkan'ın yaptığı panelde, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, şehrin sanayi potansiyelini ve istihdam imkanlarını değerlendirdi.

"Kütahya genelinde toplam 7 OSB bulunuyor"

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya'nın merkezinde 4 Organize Sanayi Bölgesi ve ilçelerdeki sanayi bölgeleriyle birlikte toplam 7 OSB bulunduğunu belirterek, "Bir şehirde ne kadar OSB varsa o kadar sanayileşme olur" dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana OSB'lerin sadece üretim merkezleri değil, sosyal imkanlarla desteklenmiş yaşam alanları olmasına öncelik verdiklerini vurgulayan Tolga Eskioğlu, "Sanayi bölgelerimizi yaşanabilir alanlara dönüştürdük. Eskiden gri görünen OSB'lerimiz şimdi yeşil bir görünüm kazandı. Sosyal imkanlar her geçen gün artıyor ve bu şehir için önemli bir kazanım" ifadelerini kullandı.

"Sanayi, tedarikçileri ve çalışanlarıyla bir ülkeyi zenginleştirebilir"

Konuşmasında sanayinin, tedarikçileri ve çalışanlarıyla bir ülkeyi zenginleştirebileceğinin altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Sanayiyi sadece üretimden ibaret görmedik. Biz sanayinin tüm paydaşlarıyla birlikte zenginleştiren bir yapı olmasını istedik ve bunu başardık. Artık çalışanının maaşını zamanında ödeyen, çevreye duyarlı ve kurallara uyan sanayiciyi destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tolga Eskioğlu, konuşmasında TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sağlanan desteklere de değinerek, "Öğrencilerimizin yemek, kıyafet ve servis ihtiyaçlarını Kütahya OSB olarak biz karşılıyoruz. Ayrıca teknik geziler düzenliyor, son teknoloji makinelerin alınmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

"Bu fuar, iş arayanlar ile işverenleri doğru şartlarda bir araya getiriyor"

KİKAF 2025'in önemine de dikkat çeken Tolga Eskioğlu, "Bu fuar, iş arayanlar ile işverenleri doğru şartlarda bir araya getiriyor. Burada hiçbir firma köle aramıyor, başvuran insanlar da daha iyi şartlarda çalışmak için buradalar. Bu çok kıymetli" diye konuştu.

Panelin sonunda fuara katılan ziyaretçiler için düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu tarafından takdim edildi ve panel sona erdi. - KÜTAHYA