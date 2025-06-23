Kiğılı, Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nde Zirveye Yerleşti

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Kiğılı, Türkiye İtibar Akademisi'nin gerçekleştirdiği 'Müşteri Memnuniyeti Endeksi' araştırmasında erkek giyim sektöründe en çok müşterisini memnun eden marka olarak birinci oldu. CEO Sena Suerdem, müşteri odaklı hizmet anlayışlarının sonucunu kutladı.

Kiğılı, Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Müşteri Memnuniyeti Endeksi" araştırmasında, erkek giyim sektöründe müşterilerini en çok memnun eden marka olarak zirveye yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 26 bölge ve 72 ilde yaklaşık 15 bin kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları, müşteri odaklı hizmet anlayışının kamuoyu nezdinde takdir gördüğünü bir kez daha kanıtladı. Müşteri Memnuniyeti Endeksi araştırmasına göre Kiğılı, en yüksek oranla sektörün lideri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Sena Suerdem, kuruldukları günden bu yana müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

Gerek mağazacılıkta gerekse dijital kanallarda sundukları deneyimi sürekli geliştirerek, kaliteden ödün vermeden herkesin stil sahibi olabileceğini gösterdiklerini aktaran Suerdem, "Bu araştırmada aldığımız birincilik ödülü, yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda bize duyulan güvenin en somut göstergesidir. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize inanan müşterilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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