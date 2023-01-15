Kıdem tazminatı tavanı bir kez daha değişti! İşte 10 yıllık çalışanın işten çıkarıldığında alacağı ücret

Hazine ve Maliye Bakanlığı kıdem tazminatı tavanını bir kez daha değiştirdi. 2023'ün ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira olarak belirlendi. Böylece 10 yıl çalışan birinin işten çıkarılması durumunda ödenecek rakam 199 bin 820 liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi" kapsamında bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi. Söz konusu dönem için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.Kıdem tazminatı tavanının daha önce 17 bin 904,62 TL olarak ilan edildiği 5 Ocak 2023 tarihli genelge ise yürürlükten kaldırıldı.

10 YILA 199 BİN 820 LİRA ÖDENECEK

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 19 bin 982 lira 83 kuruşun üzerinde olan herkesin kıdem tazminatı hesaplaması tavan rakam üzerinden gerçekleşecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 199 bin 820 lira olacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.