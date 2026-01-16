Haberler

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 150 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Adaylar, 30 Ocak'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 150 sözleşmeli personel istihdam edecek.

KGM'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 150 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, 30 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

KGM, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak adayları belirleyecek. Bunun yanında görev için ihtiyaç duyulan genel ve özel şartlara sahip olunması gerekecek.

Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

