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KGK'nin Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi Resmi Gazete'de yayımlandı

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KGK'nin Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi, TFRS değişikliklerini yansıtmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Rehber, TFRS kapsamında tablo düzenleyen işletmeler için 1 Ocak 2027'de başlayan hesap dönemlerinde uygulanacak.

"Türkiye Finansal Raporlama Standartları"ndaki (TFRS) değişiklikleri yansıtmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) ilgili mevzuatı kapsamında hazırlanan "Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi" yayımlandı.

KGK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre rehber, finansal tablolarını TFRS kapsamında düzenleyen işletmelerin finansal bilgilerini gerçeğe uygun sunmalarını, bu bilgilerin ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini artırmayı, tabloların yeknesaklığını sağlamayı ve denetimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Türk Ticaret Kanunu ile KGK'nin ilgili mevzuatı uyarınca "TFRS 18 Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklama" kapsamında söz konusu raporlama standartlarında oluşan değişiklikleri yansıtmak amacıyla Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi yayımlandı.

Rehber, 1 Ocak 2027'de veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girecek. Bununla birlikte TFRS 18'i erken uygulamayı tercih eden işletmeler de ilgili hesap dönemlerinde bu standardı uygulayabilecek.

Kaynak: AA
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