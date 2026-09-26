Haberler

Keşan'da çeltik hasadı başladı, üretici maliyetleri karşılayacak fiyat bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan'da çeltik hasadı başladı, üretici maliyetleri karşılayacak fiyat bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de çeltik hasadı başladı. Hasada biçerdövere binerek katılan Kaymakam Aziz Mercan üreticilere bereketli sezon dilerken, üretici Mehmet Emin Meriç mahsulün iyi göründüğünü ve maliyetleri karşılayacak fiyat beklentisini dile getirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki çeltik tarlalarında hasat mesaisi başladı.

Çeltik hasadının başlamasıyla ilgili Keşan'a bağlı Kılıçköy'deki çeltik tarlasında hasat programı yapıldı. Biçerdövere binerek çeltik tarlasındaki hasada katılan Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, çeltik hasadının Keşan ve Edirne açısından hayırlı ve bereketli olması temennisinde buludnu. Çeltik üretiminin bölge ekonomisi ve tarımsal üretime kattığı değere dikkat çeken Mercan, üreticilerin tarlada olmaya ve üretmeye devam etmesinin önem taşıdığını söyledi.

Tarım üretimin sürdürülebilmesi adına devletin üzerine düşen görevleri yerine getireceğini ifade eden Mercan, kazasız ve bereketli bir hasat diledi.

Kılıçköylü çeltik üreticisi Mehmet Emin Meriç de bu yıl tarladaki mahsulün genel görünümünün iyi olduğunu ve sezonun bereketli geçmesi yönündeki beklentilerini dile getirerek, üreticinin beklentisinin maliyetleri karşılayacak bir fiyat olduğunu söyledi.

Amaçlarının zarar etmeden üretimi sürdürmek olduğunu dile getiren Mehmet Emin Meriç, hasat sezonunun kazasız ve belasız tamamlanması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı

Salah'a yapılan ülkeyi karıştırdı, resmi açıklama geldi
Ülkedeki Müslüman okullarına gelen e-posta ekipleri alarma geçirdi

Ülkedeki Müslüman okullarına gelen e-posta ekipleri alarma geçirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 10 bin liralık kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi! 1071 ev için kura ekimde

10 bin liralık TOKİ evlerinde süre doldu! İşte ilçe ilçe liste
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok

Fon vurgunu sonrası Babacan’dan eski mesai arkadaşı için olay sözler
Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı

Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı
Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf: Karşı gemide babası vardı

Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf
BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
Emekli Tümgeneral'in oğlu Dorukhan Büyükışık davasında yeni iddianame! Sırtına demir çubukla vurulduğu değerlendirmesi dosyada

27 metreden düştü denmişti! İddianameye demir çubuk girdi
Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı

Yıldız futbolcumuz hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı