Kerevitaş'ın yılın ilk yarı finansal sonuçları açıklandı

Dondurulmuş gıda ve margarin sektöründe faaliyet gösteren Kerevitaş, yılın ilk yarısında konsolide cirosunun yüzde 20 artarak 6,3 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı. Şirketin ihracatı ise 709 milyon TL olarak gerçekleşti.

Dondurulmuş gıda ve margarin sektöründe faaliyet gösteren Kerevitaş, yılın ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin yılın ilk yarısında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 6,3 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde 1,34 milyar TL brüt kar ve 735 milyon TL FAVÖK elde eden şirketin ilk 6 aylık ihracatı ise 709 milyon TL oldu.

Margarin kategorisinde 5 kıtada 40'ı aşkın ülkeye ihracat yapan Kerevitaş, Türkiye yağ ihracatının yüzde 34'ünü tek başına gerçekleştirdi.

Kerevitaş'ın markası SuperFresh ikinci çeyrekte yüzde 41 ciro pazar payı ile dondurulmuş gıda alanındaki liderliğini korudu. Kerevitaş, margarin pazarında ise yüzde 65,9 ciro payı ile lider konumunu güçlendirirken; Ülker Bizim Yağ yüzde 33 ciro payı ile paket segmentinde, Ülker Teremyağ ise yüzde 55 ciro payıyla kase margarin segmentinde açık ara liderliklerini sürdürdü.

"FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ GENİŞ EKOSİSTEMDE YARATTIĞIMIZ DEĞERLE LİDERLİĞİMİZİ KORUYORUZ"

Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç ilk yarıyıl finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Kurulduğumuz ilk günden bu yana dondurulmuş gıda ve yağ pazarında müşterilerimize kaliteli, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak için çalışıyor, Türkiye'de sürdürdüğümüz istikrarlı büyümemizin yanı sıra güçlü ihracatımızla ürünlerimizi tüm dünyayla buluşturuyoruz. 2023 yılının ilk altı ayındaki finansal sonuçlarımız bu başarılı performansımızı kanıtlıyor. Diğer taraftan, inovasyon odaklı sürdürülebilirlik projelerimizle sektörü dönüştürmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdiğimiz geniş ekosistemde paydaşlarımız için yarattığımız değerle sürdürülebilir başarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.