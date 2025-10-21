Haberler

Kerem Kazaz Orta Avrupa Rallisi'nde İkincilik Elde Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Team Petrol Ofisi'nin milli sporcusu Kerem Kazaz, Orta Avrupa Rallisi'nde elde ettiği ikincilikle 2025 Dünya WRC3 Şampiyonası'nda üçüncülüğe yükseldi ve Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda dördüncü sırada tamamladı. Kazaz ve copilot Silvestre, iki farklı kategoride podyuma çıkarak başarılı bir performans sergiledi.

Team Petrol Ofisi'nin milli sporcusu Kerem Kazaz, Orta Avrupa Rallisi'nde elde ettiği ikincilikle birlikte 2025 Dünya WRC3 Şampiyonası'nda bitime iki ralli kala üçüncülüğe yükselirken, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'ndaki ilk sezonunu dördüncü sırada tamamlamayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazaz ve Fransız copilot Corentin Silvestre, dört gün süren rallide istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Yarışın ilk üç gününde podyum mücadelesinin içinde kalan ekip, son gün sergilediği performansla rakiplerini geride bırakarak Junior WRC'de üçüncü, WRC3 kategorisinde ise ikinci sıraya yükselerek iki farklı kategoride podyuma çıkma başarısı gösterdiler.

Topladıkları puanlarla 2025 Dünya WRC3 Şampiyonası'nda genel klasmanda üçüncülüğe yükselen Kazaz ve Silvestre, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'ndaki ilk sezonlarını da dördüncü sırada tamamladı.

Açıklamada, bu başarının şirketin motor sporlarına yönelik uzun vadeli yatırım stratejisinin bir yansıması olduğu ve genç yeteneklerin desteklenmesinin sezon boyunca elde edilen istikrarlı sonuçların temelini oluşturduğu kaydedildi.

Team Petrol Ofisi'nin sezonun geri kalanında da benzer bir performansla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
