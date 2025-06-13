Kemoterapi Tedavisinde Kişiye Özel Yaklaşım ve Beslenmenin Önemi

Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Açıkgöz, kemoterapinin, hastalığın türü, evresi ve hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak kişiye özel planlanan bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kemoterapi tedavisi, kanserin türü, evresi, moleküler test sonuçları, hastanın genel sağlık durumu ve yaşam kalitesi gibi pek çok faktör dikkate alınarak kişiye özel olarak planlanıyor.

Tedavi sürecinde uzman hekimlerin yönlendirmeleri kadar hastaların tercihleri de büyük önem taşırken, bazı durumlarda kemoterapi tek başına uygulanabiliyor, ayrıca çoğu zaman radyoterapi veya cerrahi gibi yöntemlerle kombine ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Açıkgöz, kemoterapide tedavi planlarının genellikle "kür" (belirli aralıklarla uygulanan ilaç döngüleri) halinde düzenlendiğini vurguladı.

Açıkgöz, bu kürler arasında vücudun toparlanabilmesi için dinlenme süreleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Her hasta için tedavi süresi ve sıklığı farklılık gösterebilir. Süreç genellikle birkaç ay sürebilir. Yan etkiler ise çoğunlukla geçicidir ve uygun destek tedavileriyle kontrol altına alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kemoterapi gören hastalar için sağlıklı beslenmenin tedavi kadar kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Açıkgöz, şu önerilerde bulundu:

"Öğünlerde protein, karbonhidrat, sebze ve meyve dengesi mutlaka sağlanmalıdır. Günlük 6-8 bardak su içilmesi önerilir. İştah kaybı yaşandığında sık ve küçük öğünler tercih edilmelidir. Bulantı ya da ağız yarası gibi yan etkiler görüldüğünde yumuşak, kokusuz ve kolay tüketilebilen gıdalar tercih edilmelidir. Uygun beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirerek tedaviye verilen yanıtı artırır, yan etkilerle başa çıkmaya yardımcı olur ve kilo kaybının önüne geçer."

"Hastalar 'mucizevi' olarak pazarlanan ürünlerden uzak durmalı"

Açıkgöz, tıbbi onayı olmayan ve "mucizevi" olarak pazarlanan gıdalardan uzak durulması gerektiğini hatırlatarak, "Bu tür ürünler bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. Hastalar her konuda doktorlarına ve uzman diyetisyenlere danışarak hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.

Uyku düzeninin, bağışıklık sistemi ve hücre onarımı açısından kritik rol oynadığını belirten Açıkgöz, yeterli ve kaliteli uykunun tedavi sürecine katkılarını, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, hücre yenilenmesini desteklemesi, hormon dengesini koruması, ruh sağlığını iyileştirmesi ve tedaviye uyumu artırması şeklinde sıraladı.

Açıkgöz, uyku kalitesini artırmak için düzenli uyku saatleri belirlenmesi, elektronik cihazlardan uzak durulması, serin ve karanlık bir uyku ortamı sağlanması ve gün içinde hafif egzersiz yapılması gibi önerilerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Kaliteli uyku, tedavi başarısını doğrudan etkiler. Uyku problemi yaşayan hastaların mutlaka hekimlerine danışmaları gerekir. Sonuç olarak kemoterapi süreci, yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda beslenme, uyku düzeni ve psikolojik destek gibi çok boyutlu bir yaklaşımla ele alınmalı. Uzman kontrolü ve hasta uyumu, tedavi başarısını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır."