Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Marketlerde Denetim Yaptı

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde son tüketim tarihi, gıda, genel temizlik, fiyat etiketi gibi konular incelendi.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan marketlerde denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, son tüketim tarihi, gıda, genel temizlik, fiyat etiketi, etiketlerin mevzuata uygun olup olamadığı ve reyonlarda bulunan ürünlerle kasadan geçirilen ürünlerin fiyat karşılaştırmaları yapıldı. İşletmelere yasa gereği belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli bilgiler verilerek uyarılarda bulunuldu. Zabıta müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yürüttüğü rutin denetim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. - ANTALYA