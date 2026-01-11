Haberler

Manisa'ya 810 milyon liralık sulama yatırımı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da yapılan Kelebek Barajı Sulaması'nın 24 bin dekar araziyi modern sulama sistemleriyle buluşturacağını ve 2 bin 163 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. Yatırımla birlikte ülke ekonomisine yılda 245 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da yapılan Kelebek Barajı Sulaması'nın, 24 bin dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuşturacağını bildirerek, "2 bin 163 kişiye istihdam kapısı aralayacak bu yatırım, ülke ekonomisine yılda 245 milyon lira katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından Manisa'da yapılan sulama yatırımına ilişkin bilgi verdi.

Gediz Ovası'nın bereketine bereket katacaklarını belirten Yumaklı, "810 milyon lira maliyetle hayata geçireceğimiz Kelebek Barajı Sulaması, 24 bin dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuşturacak. 2 bin 163 kişiye istihdam kapısı aralayacak bu yatırım, ülke ekonomisine yılda 245 milyon lira katkı sağlayacak. Manisa'mıza ve bölgemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
