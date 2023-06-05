Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kazakistan petrol üretimindeki gönüllü kesintiyi 2024 sonuna kadar uzattı

Kazakistan petrol üretimindeki gönüllü kesintiyi 2024 sonuna kadar uzattı

Ekonomi Haberleri

Kazakistan'ın gönüllü olarak günlük petrol üretimini 78 bin varil azaltma kararını 2024 sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Kazakistan'ın gönüllü olarak günlük petrol üretimini 78 bin varil azaltma kararını 2024 sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın OPEC+ grubunun 35. Bakanlar Toplantısı'nda alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kazakistan, nisanda gönüllü kesintiler ilan eden OPEC+ anlaşmasına katılan ülkelerle koordinasyon içinde ihtiyati tedbir olarak 78 bin varil günlük kesintisini 2024 Aralık sonuna kadar uzatacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Ekonomi

Kazakistan Opec Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title