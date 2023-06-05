Kazakistan petrol üretimindeki gönüllü kesintiyi 2024 sonuna kadar uzattı

Kazakistan'ın gönüllü olarak günlük petrol üretimini 78 bin varil azaltma kararını 2024 sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Kazakistan'ın gönüllü olarak günlük petrol üretimini 78 bin varil azaltma kararını 2024 sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın OPEC+ grubunun 35. Bakanlar Toplantısı'nda alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kazakistan, nisanda gönüllü kesintiler ilan eden OPEC+ anlaşmasına katılan ülkelerle koordinasyon içinde ihtiyati tedbir olarak 78 bin varil günlük kesintisini 2024 Aralık sonuna kadar uzatacak." ifadesi kullanıldı.