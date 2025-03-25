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Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıktı

Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıktı
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FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası kayyum atanan Maydonoz Döner yönetimi TMSF'ye devredilmişti. TMSF, Maydonoz Döner'e ait 8 aracın satışı için ihale ilanı verirken, araçların toplam muhammen bedeli 21 milyon TL olarak belirlendi.

Son yıllarda Türkiye'nin birçok noktasında şubeleşen fast-food zinciri Maydonoz Döner'in yönetimi, 21 Şubat'ta yapılan operasyon ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilirken, aralarında şirketin sahiplerinin de olduğu 126 isim hakkında tutuklama kararı verilmişti.

FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtilerek yönetimi kayyuma devredilen şirkete ait araçlar, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Maydonoz Döner yöneticilerinin kullanımına sunulan 8 otomobil için ihale bilgileri paylaşılırken, TMSF'nin satış ilanında iki adet Mercedes, iki adet BMW, iki adet Volvo, bir adet Renault Clio ve bir adet Fiat Egea marka araç yer aldı.

TOPLAM BEDEL 21 MİLYON TL

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale 7 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek. İhale kapsamında satışa çıkarılan 8 aracın toplam muhammen bedeli 21 milyon lira olarak belirlendi.

Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıktı

Listede en uygun otomobil, 875 bin TL bedel ile ihaleye çıkacak 2022 model Fiat Egea olurken, en pahalı araç ise 3 milyon 800 bin TL bedel ile ihaleye çıkacak 2023 model Mercedes E200 D oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarımurat dural:

kişi ve kurumların mülkiyet hakkını gasp edilirse bu ülkeye yatırım gelir mi ? Sonra dersiniz yatırım gelmiyor nerde demokrasi nasıl yatırım gelsin bakan şimşek yabancı yatırımcılar la konuşa dursun çok bekler!

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Haber Yorumlarımurat dural:

Bu ülkenin nasıl yönetildiğini yabancı yatırımcılar bizdeki makarnacılar dan daha iyi biliyor.

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Haber YorumlarıErol Birol :

Ülkeyi ve milleti bitirdiniz tebrikler.

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

15 temmuz gibi bir kalkışma yaşanmasına rağmen, devletten uzaklaştırılan fetöcüleri hepsini görevlerine iade edeceğim diyenler oldu la bu ülkede. hatırladınız di mi?bu nasıl bir ihanettir ya hu.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Hırsız ve haramiler partisi

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Haber YorumlarıYalçın sen:

ulan köfteci Yusuf'a cokemediniz burayami çöktünuz !

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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

kim aldı araçları hangi yandaş peşkeş çektin hükümet

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Haber Yorumlarıufo:

bakıyomda bütün hırsızlar böyle mala çökmelere destek oluyor sonrada hırsızlığa kılıf uyduruyorlar zehir zıkkım olsun hırsızlara

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Haber YorumlarıTamer Kılıç:

Hiç duymadım maydonoz döneri, logosu berbat

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Kankanizdi Zekeriya ÖZ'e tam yetki verip ulkenin en degerli generallerini hapse attirmistiniz ne oldu cikariniz ters düşünce kavga ettiniz sonrada millete akp ye darbe yapiliyor dediniz ama bir akp li etkilenmedi siyasi ayagi mecliste arastırilsin diyenlere neden engel oldunuz nedeni şu çünkü gerçek fetocu sizdiniz devrildiginizde gercek resim gozukecek iste kaybetmekten korkma nedenlerinizden biri de bu ha bu yuzden ne yapip yapip iktidarda kalmak istiyorsunuz

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