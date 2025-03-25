Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıktı

Son yıllarda Türkiye'nin birçok noktasında şubeleşen fast-food zinciri Maydonoz Döner'in yönetimi, 21 Şubat'ta yapılan operasyon ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilirken, aralarında şirketin sahiplerinin de olduğu 126 isim hakkında tutuklama kararı verilmişti.

FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtilerek yönetimi kayyuma devredilen şirkete ait araçlar, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Maydonoz Döner yöneticilerinin kullanımına sunulan 8 otomobil için ihale bilgileri paylaşılırken, TMSF'nin satış ilanında iki adet Mercedes, iki adet BMW, iki adet Volvo, bir adet Renault Clio ve bir adet Fiat Egea marka araç yer aldı.

TOPLAM BEDEL 21 MİLYON TL

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale 7 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek. İhale kapsamında satışa çıkarılan 8 aracın toplam muhammen bedeli 21 milyon lira olarak belirlendi.

Listede en uygun otomobil, 875 bin TL bedel ile ihaleye çıkacak 2022 model Fiat Egea olurken, en pahalı araç ise 3 milyon 800 bin TL bedel ile ihaleye çıkacak 2023 model Mercedes E200 D oldu.