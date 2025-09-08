Kayseri Şeker Fabrikası, 2025 Siyah Çekirdek Alım Sezonunu Başlattı

Kayseri Şeker Fabrikası'nın iştiraki Pan Pazarlama, 2025 yılı siyah çekirdek alım sezonunu başlattı.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pan Pazarlama, bu yıl siyah çekirdek alımına başladı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, alım ile çiftçilere ek gelir sağlamanın yanında piyasada denge unsuru olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu yılın çekirdek alım fiyatı, "speck" değerlerine göre 50 lira ila 100 lira arasında belirlendi.

Ödemelerin üçte birlik kısmı ürün alımından 10 gün sonra, üçte birlik kısmı 45 gün sonra, geri kalan kısmı ise 90 gün sonra ödenecek.