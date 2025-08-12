Kayseri Şeker'den Pancara 3.6 Milyar Lira Avans Desteği

Kayseri Şeker'in 2025 üretim yılında pancar çiftçilerine ödediği avans miktarı 3 milyar 646 milyon 680 bin liraya ulaştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayser Şeker, pancar çiftçilerine yönelik faizsiz ayni avans ve nakdi desteğini sürdürüyor.

Şirketin Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarına bağlı bölgelerdeki çiftçilere sağladığı toplam avans tutarı 12 Ağustos itibarıyla verilen 383 milyon 628 bin lira tutarındaki ikinci sulama avansı ile bu yıl 3 milyar 646 milyon 680 bin liraya ulaştı.

Bu destek kapsamında tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni avanslar ile ekim, çapa, bayram, sulama gibi nakdi avanslar, üretim sezonunun başından beri çiftçilere hiçbir faiz uygulanmadan sunuluyor.

2025 yılı içinde sağlanan 3 milyar 646 milyon 680 bin lira tutarındaki bu girdi destekleri, çiftçilerin üretim sürecindeki finansman yükünü önemli ölçüde hafifleterek rahat bir nefes almalarını sağlıyor.

Kayseri Şeker'in sözleşmeli tarım modeli çerçevesinde yıllardır uyguladığı bu sistem sayesinde çiftçiler, ekimden hasada kadar ihtiyaç duydukları finansmana ekstra bir maliyet üstlenmeden erişebiliyor.

Girdi maliyetlerinin yükseldiği, iklim koşullarının kimi zaman zorlaştığı dönemlerde borç yüküne girmeyen üreticiler, pancar ekimine devam etme motivasyonunu bu sayede koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçinin emeğini, zahmetini gördüklerini ve tarlada üretimin aksamadan devam etmesi için tüm imkanı seferber ettiklerini belirtti.

2025 üretim yılında da çiftçinin ihtiyacı olan ayni ve nakdi avansları, hiçbir faiz yükü getirmeden, zamanında ve planlı bir şekilde ulaştırdıklarını aktaran Akay, şunları kaydetti:

"12-13 Ağustos'ta ödenen ikinci sulama avansı ile birlikte bugüne kadar 3 milyar 646 milyon 680 bin lira gibi bir avans ödemesi yapılmış oldu. Eylül ayında ise üçüncü sulama avansının verilmesi planlanıyor. Tüm üretim maliyetlerinin yükseldiği bu dönemde çiftçimizin yükünü hafifletmek, onların işine ve üretmeye odaklanmasını sağlamak en büyük görevimizdir. Tarımda başarı ve sürdürülebilir üretim ancak çiftçinin güçlü kalması ile mümkündür. Kayseri Şeker olarak biz bu sorumluluğun da bilinciyle hareket ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmayı sürdürüyoruz."