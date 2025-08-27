Kayseri Şeker 70. Olağan Genel Kurulunu yaptı

Kayseri Şeker'in 70. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, 16 gündem maddesi görüşülerek onaylandı.

Türkiye Varlık Fonu, Pankobirlik, Konya Şeker ile pancar kooperatiflerinin temsilcilerinin de katıldığı genel kurulda, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Adem Öner ile bağımsız üyeler Şaban Güner ve Prof. Dr. Mehmet Arslan'ın görev süresi sona erdi.

Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen Aziz Murat Uluğ yönetim kurulu üyeliğine devam ederken, Pankobirlik Genel Müdürü Tolga Demirhan ise ilk kez Kayseri Şeker Yönetim Kurulu'nda yer aldı. 7'den 9'a çıkartılan yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

"Hurşit Dede, Gökhan Güzar, Aziz Murat Uluğ, Harun Halıcı, Tolga Demirhan, Serdar Turan, Anfer Yılmaz, Ender Batukan ve Mustafa Çeçen."

Genel kurulda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in, ilk ve yenilikçi uygulamalarla yoluna devam edeceğini, sektördeki liderliğini daha da güçlendireceğini belirtti.

Nişasta bazlı şeker ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı kullanımının sıkı denetlenmesinin hem halk sağlığı hem de pancar üreticisinin emeğinin korunması açısından hayati önem taşıdığına dikkati çeken Akay, geleceğin gıda güvenliği açısından su yönetiminin stratejik önemde olduğunu kaydetti.

Akay, Türkiye genelinde yapılan açığa pancar ekimi sorununun, sektör için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve üretim planlamasında disiplinin korunmasının önemli olduğunu belirtti.