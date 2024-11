Kayseri Pastırmacılar Milli Maçla Canlandı

Pastırmacılara 'milli' doping

Pastırmacı Bülent Evci: "Maç dolayısıyla Kayseri'de her yer doldu taştı"

KAYSERİ - UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Takım ile Galler karşılaşmasının Kayseri'de olması pastırmacı esnafına can suyu oldu. 20 yıldır pastırmacılık yapan Bülent Evci, "Maç dolayısıyla Kayseri'de her yer doldu taştı" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Takım ile Galler, 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de karşılaştı. Karşılaşmayı izlemeye Türkiye'nin her yerinden ve Galler'den gelen yaklaşık 33 bin seyirci, kentte pastırmacılık yapan esnafa da can suyu oldu. Hafta sonu iş yoğunluğundan dolayı bazen müşterilere yetişemediklerini söyleyen pastırmacı Bülent Evci, gelen misafirlere sıcaklıklarından dolayı teşekkür ederek, esnaf olarak bu tür organizasyonların daha sık yapılmasını istediklerini söyledi.

"Milli maç esnafa da Kayseri'ye de doping oldu"

Hafta sonu yoğunluğunun hem esnafa hem de Kayseri'ye doping olduğunu söyleyen Bülent Evci, "Hafta sonu çok güzel geçti. Galler maçından dolayı şehrimizde bayağı bir yabancılar vardı. İşlere yetişemedik, çok kalabalıktı. Gayet güzel bir heyecan vardı. Cuma ve Cumartesi günü bayağı bir yoğunluk vardı çarşımızda. Cirolarımızda olsun, işlerimizde olsun bayağı bir güzel oldu. Güzel geçti, kalabalıktı zaten. Vatandaşlarımızın devamlı gelmelerini istiyoruz. Her zaman gelsinler, her zaman burada milli maç olsun. Gelen misafirlerimize de teşekkür ediyoruz. Çok sıcaktı. Çok cana yakın insanlardı. Galler'in taraftarları da geldi. Bayağı bir yoğunluk vardı. Güzel geçti. Zaten durağan bir dönem yaşıyorduk. Milli maçın da olmasıyla Cuma, Cumartesi günleri bayağı bir yoğunluk oldu Kayseri'de. Tabii sırf bizim işimiz için değil, oteller olsun, pansiyonlar olsun her taraf doldu taştı. Milli maç esnafa da Kayseri'ye de milli bir doping oldu bence" dedi.