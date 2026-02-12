Haberler

Kayseri Şeker 2025-2026 pancar bedeli ödeme takvimini açıkladı

Güncelleme:
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2025-2026 pancar bedeli ödemelerinin 16-18 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2025-2026 pancar bedeli ödeme takvimini duyurdu.

Akay, yazılı açıklamasında, 2025-2026 pancar bedelini ödemelerinin 16-18 Şubat 2026 tarihlerinde üretim bölgelerine göre yapılacağını bildirdi.

Pancar bedelinin bereketli olması temennisinde bulunan Akay, "Çiftçilerimiz yıl boyunca büyük bir emek ve özveriyle üretim yapmaktadır. Üreticimizin yanında olmaya, pancar bedellerini açıklanan takvim doğrultusunda ödemeye devam ediyoruz. Üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçimizin ekonomik gücünün korunması bizim için temel esastır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Ramazan öncesi ağzınız tatlı olsun, güle güle harcayın." ifadelerini kullandı.

Duyuruya göre ödeme takvimi şöyle:

16 Şubat 2026 Kayseri Fabrika üretim bölgesi, Kayseri, Develi, Yeşilhisar, Bünyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Gemerek ve Şarkışla.

17 Şubat 2026 Turhal Fabrika üretim bölgesi, Turhal, Artova, Çamlıbel, Pazar, Sivas, Tokat, Yıldızeli ve Zile.

18 Şubat 2026 Boğazlıyan Fabrika üretim bölgesi, Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı ve Yenipazar.

Kaynak: AA / Murat Asil - Ekonomi
