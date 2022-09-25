Kayseri haber... Palamut fırtınası Kayseri'de de esiyor

- Palamut fırtınası Kayseri'de de esiyor

Balıkçı Ali Akçakaya :

"Palamut fırtınası yaşanıyor"

KAYSERİ - Kayseri'de balık mevsiminin başlangıç balığı olan palamut balığının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Balıkçı Ali Akçakaya, "Palamut fırtınası yaşanıyor" dedi.

Balıkta av yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşların balığa olan ilgisi arttı. Birçok balık çeşidi balık tezgahlarında yerini alırken, sezonun başlangıç balığı olarak bilinen palamut balığı da vatandaşlar tarafından adeta kapış kapış alınıyor. Palamut balığının bereketli olmasından dolayı diğer balık fiyatlarının da ucuzladığını söyleyen balıkçı Ali Akçakaya, vatandaşların palamut balığına yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek; "Palamut'un bereketli olmasından dolayı diğer balıkların da fiyatları ucuzladı. Şu anda en yoğun talebi palamut balığı görüyor. Palamut balığının tane fiyatları; 250 gramlık olanlar 12,5 TL, 400 gramlık palamut balığı 22,5 TL, 'büyük boy' dediğimiz 800-900 gramlık palamut balığının tane fiyatı da 45 TL'den satışa sunuluyor. Havaların biraz daha soğumasıyla birlikte hamsi başlayacak. Şuanda mezgit balığı, fiyatının ucuz olmasından dolayı yoğun talep görüyor. Mezgit balığı 49 TL!'den satışa sunuluyor. İstavrit'in fiyatı 50 TL ve diğer balıklarda bu balıklardan etkilenerek fiyatını aşağı çekiyor. Ciddi bir palamut bereketi var. Karadeniz bölgesinde yoğun bir avcılık süreci geçiyor. Umarım böyle devam eder ama toplu bir şekilde tutulduğundan dolayı balıklar birden çıkıyor ve uzun süreçli olmuyor. İnşallah uzun sürer diye bekliyoruz. Bir de palamut balığı büyük bir balık olduğundan dolayı hamsi, istavrit ve mezgit gibi balıkların olmayacağını öngörüyoruz. Yani az olacağını düşünüyoruz. Vatandaşın şu anda palamut balığına yoğun bir şekilde talebi var" ifadelerini kullandı.

İnsanların palamut balığını fazla tükettiğini söyleyen Akçakaya önerilerde bulunarak, "Palamut mevsimin başlangıç balığı ve palamut fırtınası yaşanıyor. Vatandaşların palamut balığını temizlerken dikkat etmeleri gerekiyor. Diğer balıklardan biraz daha farklı bir yapısı var. Eti yumuşaktır. Suda fazla bir şekilde yıkamamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü eti yumuşak olduğundan dolayı dağılabiliyor. İnsanlarda bunu bayat zannedebiliyor. Bu palamut balığına özgü bir durum olduğundan dolayı dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.