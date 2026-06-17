İSO İlk 500'de 11 KAYSO üyesi firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan ' Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2025 yılı sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan listeye göre Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) üyesi 11 firma, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alma başarısı gösterdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İSO İlk 500 araştırmasının Türkiye sanayisinin gelişimini ortaya koyan en önemli göstergelerden biri olduğunu belirterek, Kayseri sanayisinin üretim gücü ve rekabet kabiliyetini bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Geçen yıl İSO İlk 500 listesinde 13 Kayseri firmasının yer aldığını hatırlatan Başkan Büyüksimitci, "Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara, artan maliyet baskılarına ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen, bu yıl da 11 firmamız bu prestijli listede yer almayı başarmıştır. Üretimden ihracata, istihdamdan yatırımlara kadar ülkemizin kalkınmasına değerli katkılar sunan firmalarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Büyüksimitci, "Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hedeflerine katkı sağlayan, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden başta üyelerimiz olmak üzere, listede yer alan tüm firmalarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı