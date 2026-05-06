Kayseri'de yatak üreten lise yay üretimine de başladı

Kayseri'deki Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni makine hattı ile yay üretimine başladı. 11 milyon lira bütçe ile kurulan makineler, öğrencilere yatak sistemlerinin tüm parçalarını üretme imkanı sunacak.

Kayseri'de yatak üreten lise, çift yaylı paket yay makinesi ve dijital paket yay dizgi makinesi hattının kurulumuyla yay üretimine de başladı.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 11 milyon 36 bin lira bütçe ile çift yaylı paket yay makinesi ve dijital paket yay dizgi makinesi hattı kuruldu.

Kurulumun ardından okulda yatak üretimi için önemli olan yayın da üretimine başlandı.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, açıklamasında, okulun, yatak sistemlerinin tüm parçalarını üretebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

ORAN ile SOGEP kapsamında hazırlanan "Güçlü İstihdam Projesi" ile okulun bundan sonra yay üretimini de yapacağını belirten Esen, şunları kaydetti:

"Makinelerimiz bugün itibarıyla çalışmaya başladı. Artık bir yatağın tüm üretim süreçlerini çocuklarımıza öğretecek ve üretecek kapasitedeyiz. Şüphesiz biz burada bir üretimden ziyade kendi içimize dönük aslında bir eğitim faaliyeti yürütüyoruz. Buradan yetişen çocuklarımızın yatak üretimiyle ilgili tüm becerilere sahip olarak mezun olmalarını sağlamak ve mezun olunca güçlü bir istihdam alanı yaratmak gibi bir düşüncemiz var. Projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
