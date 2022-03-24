Kayseri'de tarım, hayvancılık ve gıda fuarı açıldı - Haberler

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Kayseri'de tarım, hayvancılık ve gıda fuarı açıldı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Ekonomi
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Kayseri'de tarım, hayvancılık ve gıda fuarı açıldı

Kayseri'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, ziyaretçilere açıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, ziyaretçilere açıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Merkezi'ndeki fuara yaklaşık 1900 firma katılıyor.

Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'de tarım fuarını 17 yıldır yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık 70 ilinden fuara ziyaretçi geldiğini belirten Atasagun, yurt dışından da katılımcılar bulunduğunu ifade etti.

Atasagun, fuarların amacının, üreticilerle tüketiciler arasında köprü görevi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz üreticiyi ve tüketiciyi bir noktada buluşturuyoruz. Üreticiler ürettikleri ürünleri fuarlarda tanıtıyorlar. Ziyaretçiler de bu fuarlar sayesinde gelişmekte olan teknolojik gelişmeleri tanıyıp yeni firmaları buluyorlar. 40 bin metrekarelik alanda bu fuarımızı yapıyoruz. Bir bütünlük olsun diye bu fuarı yapıyoruz. Çiftçilerimizin bu fuarı değerlendirmesini istiyoruz. Fuara oldukça yoğun ilgi var ve bu ilginin devam etmesini istiyoruz."

Ziyaretçilerden Mustafa Sümengen de aradıkları tüm ürünlerin fuarda bulunduğunu ifade etti.

Fuar, 27 Mart'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Ekonomi

Türk Dünyası, Kayseri, Tarım, Fuar, Ekonomi, Haberler

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