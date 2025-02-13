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Kayseri'de Sevgililer Günü Yoğunluğu: Kırmızı Gül Tercih Ediliyor

Kayseri'de Sevgililer Günü Yoğunluğu: Kırmızı Gül Tercih Ediliyor
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Kayseri'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar en çok kırmızı gül talep ederken, çiçekçi fiyatlarının artırılmadığı bilgisi verildi.

Kayseri'de çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşanırken vatandaşlar en çok kırmızı gülü tercih ediyor.

Kayseri'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çiçekçiler 14 Şubat öncesinde hazırlıklarını tamamlarken, vatandaşlardan gelen siparişleri hazırlayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Çiçekçi Mehmet Bener, vatandaşlardan en çok kırmızı gül talebi geldiğini söyleyerek gül fiyatlarında zam olmadığını kaydetti. Bener, "14 Şubat dolayısıyla yoğunluğumuz başladı. Hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızı da çiçek almaya bekliyoruz. Her sene olduğu gibi bu 14 Şubat'ta da en çok ilgi gören kırmızı gül oluyor. Bunun yanında yurtdışından gelen çift renk güllerimizde mevcut. Bunlara da ilgi var ama en çok ilgiyi kırmızı güller alıyor. Bu sene de güle zam gelmedi. Tanesi 100 TL'den başlıyor. Kalitesine göre de 150 ve 200 TL'ye satılan güllerimizde mevcut. Herkesin sevdiğine çiçek götürmesini istiyoruz. Vatandaşların gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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