Kayseri'de bayram öncesi market denetimleri artırıldı

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla marketlerde denetimler gerçekleştirdi. 227 firmada yapılan denetimlerde 46 aykırılık tespit edildi ve toplam 826 bin 498 lira ceza kesildi.

Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan ve beraberindeki ekipler, il genelindeki denetimlerini merkez Melikgazi ilçesindeki marketlerde sürdürdü.

Ekipler, iş yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketleri kontrol etti. Market arabasıyla alışveriş yapan ekipler, etiket ve kasadaki fiyatları karşılaştırdı.

Dinçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda il genelinde fiyat etiketi, menü ve haksız fiyat artışı, kasa ve reyon fiyat farkına yönelik kontrollerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ramazan ayı boyunca 227 firmada 7 bin 349 ürünün denetimini gerçekleştirdiklerini belirten Dinçaslan, "30 firmada 46 aykırılık tespit ettik ve toplam 826 bin 498 lira idari ceza uyguladık. Ayrıca ramazan ayı öncesi ve devamında da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde tüketicilerin korunması için denetimlerimiz ve rehberlik faaliyetlerimiz devam etmektedir. En iyi denetim elemanı bilinçli tüketicidir." dedi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek

Bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Geç kalan yandı! Bugünden sonra paranızı hemen çekemeyeceksiniz
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek

Bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...
İngilizce konuşup Trump'la alay etti: Savaşın sonucu sahada belirlenir, tweetlerle değil

Trump'ı küplere bindirecek görüntü