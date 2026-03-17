Kayseri'de bayram öncesi market denetimleri artırıldı

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.

Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan ve beraberindeki ekipler, il genelindeki denetimlerini merkez Melikgazi ilçesindeki marketlerde sürdürdü.

Ekipler, iş yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketleri kontrol etti. Market arabasıyla alışveriş yapan ekipler, etiket ve kasadaki fiyatları karşılaştırdı.

Dinçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda il genelinde fiyat etiketi, menü ve haksız fiyat artışı, kasa ve reyon fiyat farkına yönelik kontrollerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ramazan ayı boyunca 227 firmada 7 bin 349 ürünün denetimini gerçekleştirdiklerini belirten Dinçaslan, "30 firmada 46 aykırılık tespit ettik ve toplam 826 bin 498 lira idari ceza uyguladık. Ayrıca ramazan ayı öncesi ve devamında da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde tüketicilerin korunması için denetimlerimiz ve rehberlik faaliyetlerimiz devam etmektedir. En iyi denetim elemanı bilinçli tüketicidir." dedi.