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Kayseri'de Kış Hazırlığı: Turşu Kurmanın Maliyeti 500 TL

Kayseri'de Kış Hazırlığı: Turşu Kurmanın Maliyeti 500 TL
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Kayseri'de pazarcı Ali Ergül, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşların turşu kurma hazırlıklarına başladığını belirtti. 4 kişilik bir aile için turşu kurmanın maliyetinin 500 TL'yi bulduğunu ifade etti.

Kayseri'de pazarcılık yapan Ali Ergül, kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşların turşularını kurmaya başladıklarını söyleyerek, "4 kişilik bir aile için kurulacak turşunun maliyeti 500 TL'yi buluyor" dedi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşlar hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. Salçalarını kaynatarak, kilerlerine kaldıran vatandaşlar, bir başka kış hazırlığı olan turşu için de hazırlıklarını sürdürüyor. Pazara gelerek, turşuluk malzemelerini alan vatandaşlar kışın yiyecekleri turşularını kuruyor. Turşu kurarken, malzemelerin taze olmasının çok önemli olduğunu dile getiren pazarcı Ali Ergül, "Acur ve keleğin 3 kilosu 100 TL, turşuluk domates 25 TL, kornişon salatalıklar 75 TL. 4 kişilik bir aile için kurulacak turşunun maliyeti 500 TL'yi buluyor. Turşu kurarken vatandaşlarımız ürünlerin taze ve temiz olmasına dikkat etmelidir. Ürünler bazen 3-4 günlük oluyor müşteri bunu fark etmeyebilir. Ancak günlük taze ürünler alsınlar. Bildikleri esnaflardan alışveriş yapsınlar. Ona göre alır yaparlarsa daha iyi ve sağlıklı bir turşu olur. Tazeliğini de ürünlerin kararma yapmasından taze olup, olmadığını anlayabilirler. Pazara ürünlerimiz günlük ve taze geliyor. Gelsinler, gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapsınlar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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