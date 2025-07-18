Kayseri'de Hububat ve Çekirdek Merkezi Projesi Tamamlanıyor

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde hayata geçirilen ve yıllık 10 milyar TL işlem hacmiyle Kayseri'nin tarımsal ekonomisine çağ atlatacak olan 'Hububat ve Çekirdek Merkezi' projesi tamamlanma aşamasına geldi. Bölge ekonomisine damga vuracak bu dev yatırım, çok yakında kapılarını açarak Kayseri'yi hububat ve çekirdek ticaretinde bölgesel bir cazibe merkezi haline getirmeye hazırlanıyor.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; projenin sadece bir bina değil, Kayseri'nin tarımsal ticaretine yön verecek ve binlerce üretici ile tüccarı aynı çatı altında buluşturacak stratejik bir vizyonun ürünü olduğunu vurguladı. Bağlamış; "Yıllık 250 bin tonluk hububat ve çekirdek alım satımına ev sahipliği yapacak bu merkez, Kayseri'de sektörümüz adına bir ilki temsil ediyor. Şehrimiz, bu modern tesisle birlikte tarımsal ticarette yeni bir döneme adım atıyor" dedi.

Modern ticaretin kalbi burada atacak

Merkez, KTB bünyesindeki hububat ve çekirdek alım-satımı yapan üyelerin kurduğu kooperatif eliyle inşa edilen 64 adet 750 metrekarelik modern ticaret dükkanını bünyesinde barındırıyor. Başkan Bağlamış, projenin Kayseri'yi resmen entegre bir hububat ve çekirdek satış merkezine kavuşturacağını belirterek şunları ekledi;

"Bu merkez, sadece fiziki bir yapı olmanın ötesinde; üreticiye değer, tüccara güven, tüketiciye kalite sunan entegre bir sistemdir. Her detay, tarım ürünleri ticaretini daha şeffaf, güvenilir ve verimli kılmak üzere tasarlandı."

Teknoloji ve stratejinin mükemmel uyumu

Yeni Hububat ve Çekirdek Merkezi, devasa depolama kapasitesi ile öne çıkıyor. Bölgeye uzun yıllar hizmet etmesi beklenen bu örnek işletme modeli, tarım ürünleri ticaretinde bölgesel standartları yükseltecek ve Kayseri'nin tarım sektöründeki lider konumunu pekiştirecek. Projenin büyüklüğü ve etkisi ise yıllık ürün sirkülasyonu 250 bin ton, tahmini işlem hacmi yıllık 10 milyar TL, dükkan sayısı ve büyüklüğü 64 adet, her biri 750 m, özellik Kayseri'de hububat ve çekirdek ürünlerinin ilk resmi satış yeri ve yapım modeli Kayseri Ticaret Borsası üyeleriyle kurulan kooperatif eliyle gerçekleştirildi. Başkan Bağlamış sözlerini tamamlarken, "Kayseri Ticaret Borsası olarak, yalnızca bugünü değil yarını da inşa ediyoruz. Tarımda değer zincirinin her halkasını güçlendirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu merkez, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleriyle geleceğe dair güçlü bir mesaj verdi. - KAYSERİ