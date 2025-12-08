Haberler

Tezgahlarda palamut yok, hamsi çok

Tezgahlarda palamut yok, hamsi çok
Güncelleme:
Denizde palamutun azalması, Kayseri'deki balık tezgahlarında hamsi bolluğuna yol açtı. Balıkçı Ali Akçakaya, bu yıl hamsi ve istavrit gibi balık türlerinde çeşitliliğin arttığını ifade etti. Fiyatların kıyı bölgelerde düşük, İç Anadolu'da ise yüksek seyrettiğini belirtti.

Denizde palamudun az olmasıyla, Kayseri'deki balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanmaya devam ediyor.

Kayseri'de 30 yıldır balıkçılık yapan Ali Akçakaya, denizlerde palamut balığının az olmasının hamsi bolluğunun devamına neden olduğunu söyledi. Hamsi balığının yanı sıra diğer balık türlerinde de bolluk yaşandığını belirten Akçakaya, "Önceki sene yaşadığımız palamut bolluğu bu sene bulunmamakta. Bu sene palamut balığı olmadığı için hamsi ve istavrit bolluğu yaşanmaktadır. Hamsi balığının yanında, diğer balık türlerinin de bolluğu söz konusu. Bu sene gerçekten çok çeşitli bir sezon geçmektedir. Fiyatlar; kıyı bölgelerde ucuz ama İç Anadolu bölgesinde fiyatlar biraz daha yüksek seyrediyor. Nakliye ve işçilik masrafları işin içine girdiği zaman fiyatlar yükseliyor. Tam bir fiyat vermek doğru olmaz. Balığın olup olmaması fiyatları etkiliyor" dedi.

"Kar yağınca balığın lezzeti artar diye bir düşünce var"

Halk arasında 'kar yağmadıkça balık yenmez' algısına değinen Akçakaya, denizden çıkan balığın ölüm sıcaklığına doğru soğuk zincirin sağlanmasının taze ve lezzetli kalmasını sağlayacağını belirterek, "Yağmur ve kar yağmadıkça balık yenmez gibi görünüyor ama şu anda denizlerde bir bereketlilik söz konusu, çok güzel balıklar çıkmakta. Vatandaşlarımızı düzgün balık, kaliteli balık yemesi için tavsiye ediyoruz. 'Kar yağınca balığın lezzeti artar' diye bir düşünce var. Bu durum soğuk havadan kaynaklanmıyor, balığın denizden çıktığı andaki soğukluğuyla kaynaklı. Balığın ölüm sıcaklığı vardır. Balığın ölüm sıcaklığına iyi bir soğutma yapılırsa balığın et kalitesinde arttırır. Et kalitesinin arttırılması için soğuk zincirin sağlanması gerekir. Soğuk zinciri sağlanan her balığın lezzeti de tazeliği de her zamanki gibi güzel olur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
