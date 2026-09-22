Haberler

Kaymakam Seyman, 2026'da Karakoçan'ın köylerine 271 milyon TL harcandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaymakam Seyman, 2026'da Karakoçan'ın köylerine 271 milyon TL harcandığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karakoçan Kaymakamı Furkan Seyman, 2026 yılında ilçeye bağlı köylerde yoğun hizmet ve yatırım dönemi yaşandığını, KÖYDES, AFET ve Elazığ İl Özel İdaresi bütçelerinden toplam 271 milyon TL ödenek harcandığını açıkladı. Köylerde yol, içme suyu ve altyapı çalışmaları yapıldı.

Elazığ'ın Karakoçan Kaymakamı Furkan Seyman, 2026 yılının ilçeye bağlı köylerde yoğun hizmet ve yatırım dönemi olarak geçtiğini belirterek, KÖYDES, AFET ve Elazığ İl Özel İdaresi bütçelerinden toplam 271 milyon TL ödenek harcandığını açıkladı.

Karakoçan'da 2026 yılı, özellikle köylerde altyapı, yol, içme suyu, kilitli parke, kanalizasyon, afet konutlarının altyapısı ve çeşitli bakım-onarım çalışmalarıyla yoğun geçti. Kaymakam Furkan Seyman, 2026 yılının ilçeye bağlı köylerde yoğun hizmet ve yatırım dönemi olarak geçtiğini belirterek, toplam 271 milyon TL ödenek harcandığını ifade etti.

Kaymakam Seyman, "2026 yılında köylerimizde inşaat yılı denilecek kadar işler yapıldı, tamamlandı ve halen devam eden işlerimiz var. 2026, hizmet yılı olarak dolu dolu bir yaz oldu. Yapılan tüm hizmetlerimiz yeterli mi, tabii ki değil. Gelecek dönemde girmediğimiz köyümüz kalmayacak. Vatandaşımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Devletimiz her zaman vatandaşın hizmetinde. Vatandaşlarımızın birlikte ve huzur içinde yaşaması için gayretlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada

Trafikte kalan otomobilin imdadına böyle yetişti
TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

Sıra gecesinde alışılmadık görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Icardi'ye 2099 şoku! Sonrasında yaptığı paylaşım olay oldu

2099'a kadar men edilen Icardi çıldırdı!
Milli takım kampında dikkat çeken görüntü! Kombinleri tartışma yarattı

Ne bu hal beyler? Görenler ikiye bölündü
Doğdukları hastanede doktor oldular! Biri laborant babasıyla, diğeri güvenlik görevlisi annesiyle aynı çatı altında

Doğdukları hastanede doktor oldular! Anne ve babaları da orada
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane? Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray ikinci şoktan korkuyor
Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Ketçap krizinde son sözü Yargıtay söyledi