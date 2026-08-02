Kayıt dışılıkla mücadelede 12 yılda 143 bin tescilsiz iş yeri tespit edildi

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü denetim, dijital takip ve rehberlik çalışmaları sonucunda son 12 yılda 143 bin 329 tescilsiz iş yeri tespit etti.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetim, dijital takip ve rehberlik uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda denetim, veri odaklı analizler, kurumlar arası iş birliği, rehberlik faaliyetleri ve dijital uygulamalar yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal güvenlik sistemine yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

Bakanlığın çalışmaları doğrultusunda kayıt dışılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla 16 veri paylaşım protokolü hayata geçirildi. Böylece 2014 yılı 30 Haziran ile 2026 yılı arasında 43 milyon 628 bin 631 evrak incelendi. Yapılan analiz ve denetimler sonucunda 143 bin 329 tescilsiz iş yeri tespit edildi.

Risk odaklı denetim anlayışı kapsamında kayıt dışılık riski taşıdığı değerlendirilen işverenlere yönelik önleyici uygulamalar da sürdürüldü. Bu çerçevede 2019-2025 döneminde 107 bin 604 uyarı mektubu gönderildi. Ayrıca spor kulüpleri, özel okullar ve sağlık kuruluşlarına yönelik bilgilendirme ve uyarı yazıları iletilerek kayıtlı istihdam konusunda farkındalık artırıldı.

Hak kayıpları SMS ile engellendi

Çalışanların prime esas kazançlarında meydana gelen düşüşleri takip eden Bakanlık, hak kayıplarının önlenmesine yönelik dijital uygulamaları devreye alıyor. Kasım 2017 Mayıs 2026 döneminde prime esas kazancı yüzde 20 ve üzerinde azalan sigortalılara 4 milyon 533 bin 147 adet SMS gönderildi. Böylece çalışanların sosyal güvenlik hakları konusunda zamanında bilgilendirilmesi sağlandı.

6 yılda 234 bin kişiye doğrudan rehberlik

Kayıt dışılıkla mücadelede önleyici yaklaşımın güçlendirilmesi amacıyla 2019 yılından itibaren her yıl Bilgilendirme ve Rehberlik Programı uygulanıyor. Bu kapsamda 2019-2025 döneminde 25 bin 904 bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. 9 bin 634 kurum ve kuruluşla görüşülürken 234 bin 476 kişiye doğrudan ulaşıldı.

1,5 milyona yakın işyeri denetlendi

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında yürütülen saha denetimleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 1 milyon 426 bin 878 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 592 bin 195 kayıt dışı çalışan tespit edilirken, 1 milyar 423 milyon 543 bin 897 lira prim tahakkuk ettirildi ve 15 milyar 260 milyon 258 bin 873 lira tutarında idari para cezası uygulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıtlı istihdamın artırılması, çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetim, rehberlik ve dijital izleme uygulamalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı